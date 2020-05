Giełda w Zielonej Górze otwarta! Chętnych na zakupy nie brakowało. Co tam się działo 10 maja? Sprawdziliśmy

Giełda w Zielonej Górze do tej pory była zamknięta w związku z koronawirusem. 10 maja, po dłuższej przerwie mogliśmy zrobić już tam zakupy, ale stosując się do określonych zasad bezpieczeństwa. Od początku zarządcy apelowali do klientów, aby nie robić tłoku, zakrywać nos i usta i zachowywać odpowiednią odległość. Sprawdziliśmy, co działo się na zielonogórskiej giełdzie w niedzielę.

Giełda Zielona Góra ponownie otwarta Giełda przy al. Zjednoczenia w Zielonej Górze została zamknięta w marcu 2020 roku. Powód? Koronawirus. 10 maja miejsce to zostało ponownie otwarte. W niedzielę od godziny 8.00 do 14.00 można zrobić na giełdzie ponownie zakupy.

Zajrzeliśmy tam, sprawdźcie w galerii, co można było znaleźć i jak wyglądał pierwszy dzień po tak długiej przerwie>>> Chętnych na zakupy nie brakowało. Sprzedawcy oferowali m.in. świeże warzywa i owoce, bieliznę, odzież, meble, kwiaty czy zabawki. Giełda w Zielonej Górze w niedziele otwarta na nowych zasadach Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, związanymi z pandemią koronawirusa, na terenie giełdy w Zielonej Górze w każdą niedzielę jednocześnie zakupy może robić 2 tysiące osób. Wszystko jednak też zależy od tego, ile stoik wystawi się w niedzielę. Nie wszyscy handlowy przecież zdecydują się przyjechać na giełdę w pierwszą niedzielę po tak długiej przerwie. Jak zapewni zarządca, limit osób będzie przestrzegany, a pilnować tego będzie firma ochroniarska. Zobacz galerię (45 zdjęć) - Przypominamy o potrzebie bezwzględnego przestrzegania obowiązujących powszechnie w miejscach publicznych rygorów higieniczno-sanitarnych, w tym o potrzebie zakrywania ust i nosa oraz o stosowaniu rękawic jednorazowego użytku - informuje na swojej stronie zarządca obiektu, czyli Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy. [polecamy]20107244[/polecamy] Giełda w niedzielę w Zielonej Górze Giełda, to jak podkreślają zarządcy, cotygodniowe wydarzenie z ogromnym potencjałem. Zarówno promocyjnym jak i handlowym. – Jestem przekonany, że między innymi właśnie dzięki Giełdzie Niedzielnej nasz rynek jest idealnym miejscem dla każdego biznesu. Raz w tygodniu przez nasz teren przewijają się dziesiątki tysięcy klientów. Trudno znaleźć lepsze miejsce – zauważa wiceprezes Mirosław Zelisko. Giełda w niedzielę to ponad pół tysiąca stoisk, które są rozlokowane na 37 000 metrów kwadratowych. To miejsce doskonałe na zakupy. Klienci kupią tu wszystko w jednym miejscu! Branże prezentują się rozmaicie, od odzieżowej, przemysłowej czy ogrodniczej po spożywczą, czy gastronomiczną. Czytaj także Ceny na zielonogórskim ryneczku. Kupimy same pyszności! W maju giełda w Zielonej Górze czynna będzie w następujące niedziele: 10 maja

17 maja

24 maja

31 maja ## Giełda Zielona Góra: godziny otwarcia Giełda w Zielonej Górze czynna będzie w każdą niedzielę w określonych godzinych.

od 10.00 do 14.00 Giełda w Zielonej Górze od połowy marca 2020 była zamknięta z powodu koronawirusa Wideo