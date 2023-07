Gratulujemy! Absolwenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali dyplomy. Przybyło 89 lekarzy

Liczymy, że absolwenci kierunku lekarskiego zostaną w regionie

Na UZ dba się o studentów medycyny, rzetelnie przygotowuje i stwarza się przyjazną atmosferę - mówią absolwenci kierunku lekarskiego

Absolwenci kierunku lekarskiego dziękowali swoim rodzicom i bliskim, którzy wspierali ich przez sześć lat studiowania w Zielonej Górze. Dziękowali też wykładowcom, lekarzom z lubuskich szpitali, za rzetelnie przekazywaną wiedzę, za atmosferę i stwarzanie przyjaznych studentom warunków.

Rektor Wojciech Strzyżewski przypomniał, że medycyna na UZ wyróżnia się kameralnością, a więc łatwym dostępem do wykładowców, oddziałów klinicznych.

- Gdybym teraz zapytał któregoś z panów profesorów o nazwiska studentów, to bez problemów co najmniej kilkunastu by wymienili - mówi prof. Strzyżewski.

Podobnie uważają absolwenci medycyny na UZ. Z rozmów ze studentami z większych ośrodków akademickich wynika, że tam student jest anonimowy, a dostęp do lekarzy, oddziałów klinicznych znacznie trudniejszy.

Absolwenci dziękowali wszystkim pracownikom uczelni, lubuskich szpitali, a 9 wyróżnili specjalnymi statuetkami - medycznymi Oskarami - za to, że traktowali studentów jak swoje własne dzieci, za to, że nie pozostawiali żadnego pytania bez odpowiedzi, za zarażania pasją i inspirowanie do działania, za wiarę w nich, za kawę i ciasteczka na zajęciach...