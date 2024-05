MATURA 2024. Matmy się nie bali, angielskiego też nie. W Elektroniku w Zielonej Górze czekają na wyniki

Matura 2024. Język angielski to już przyjemność

Pytani przez nas maturzyści z "Elektronika" potwierdzają to, co słyszymy w innych szkołach.

- Najgorsze mamy już za sobą. Polski, matematyka, a teraz to już przyjemność - angielski mówią. Dodając, że jako szkoła techniczna, z większą liczbą godzin z matematyki czuli się na egzaminie raczej pewnie. Zwłaszcza że zadania nie okazały się trudne. Polski? Też było dobrze, choć spodziewaliśmy się tego, że tak łatwo nie będzie. Raczej my nie jesteśmy humanistami. Ale spoko - przyznają. - Teraz przyjdzie czekać na wyniki, a te dopiero w lipcu. To od nich zależą nasze dalsze losy, czyli studia. Pożyjemy, zobaczymy!