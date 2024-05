MATURA 2024. Egzamin z języka angielskiego. Zapytaliśmy o nastroje w I LO w Zielonej Górze. Co usłyszeliśmy?

Ewa Habich: - Jesteśmy dobrej myśli

Dyrektor I LO w Zielonej Górze Ewa Habich jest spokojna o swoich uczniów. Nie tylko dlatego, że szkoła od wielu lat trzyma wysoki poziom i pod względem wyników maturalnych czy innych osiągnięć wypada najlepiej w mieście, ale i w województwie (I miejsce w województwie lubuskim według rankingu Perspektyw w 2024 roku), ale dlatego że solidnie pracuje przez lata, by jak najlepiej przygotować młodzież do podjęcia wymarzonych studiów.

- Ta matura jest jeszcze troszkę łatwiejsza niż zapowiadano, czekamy na komunikaty, co się zmieni w przyszłorocznej - mówi Ewa Habich. - Teraz do matury podeszliśmy rutynowo. Młodzież jest pozytywnie nastawiona. Wychodzi z sal i mówi, że nie jest najtrudniej, więc jesteśmy dobrej myśli. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki!