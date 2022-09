Gubin stracił swoją królową! Odeszła Janina Katarzyna Izdebska

Janina Katarzyna Izdebska to legenda, ikona kultury

Janina Katarzyna Izdebska, dyrektor domu kultury, dziennikarka "Wiadomości Gubińskich", prezes Klubu Kobiet Niezależnych

Miała mnóstwo przyjaciół. Choć nie była gubinianką z urodzenia. Przyjechała tu dopiero pod koniec lat 70. Właściwie nawet nie do Gubina, lecz do Kosarzyna. Za mężem, który był wówczas kierownikiem ośrodka wypoczynkowego. Jako była dyrektor domu kultury w Skoczowie nie potrafiła usiedzieć na miejscu. Opalać się na plaży, pływać w jeziorze. To do niej nie pasowało. Organizowała więc różne imprezy: Noce Świętojańskie, Neptunalia. A bale nie tylko turyści wspominają do dziś. Potem znów poproszono ją, by wróciła i pokierowała domem kultury w Skoczowie. No skoro prosili, to nie odmówiła. W końcu w latach 80. przyjechała znów na zachód, do Gubina. I została dyrektorem GDK. Na początku nie było łatwo, wiadomo czasy takie, że wszystkie decyzje zapadały wyżej. Ale nie dała się. Wygrała pierwszą bitwę, potem było już łatwiej… Nie zawsze wszystkim podobały się jej innowacyjne pomysły, np. wprowadzenie karnetów na imprezy w amfiteatrze. Chciała jednak nauczyć ludzi szacunku do kultury. Wiedziała, że musi zaspokoić szerokie gusta, więc organizowała festyny i pikniki z muzyką disco polo, ale między nimi proponowała kulturę z wyższej półki. Bo GDK musi kształtować w ludziach poczucie piękna, uczyć odbioru prawdziwych dzieł.