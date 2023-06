Zmarł Mirosław Olejniczak - znany nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, radny powiatu nowosolskiego. Przybywa słów pożegnania

Mirosław Olejniczak rzadko coś udostępniał na Facebooku. Ostatnio zrobił to kwietniu. Przytoczone słowa to przesłanie, jak na dobrego nauczyciela przystało.

Wybaczaj ludziom

Nawet tym którzy

Cię nie przeprosili

Którzy cię bardzo zranili

Nie żyj w gniewie

Bo to zubaża ciebie

Pozytywnymi myślami

Karm swojego ducha

I zawsze swego serca słuchaj

Zapomnij wszystko to

Co sprawiło ci ból

Tylko miłością możesz wygrać

Niejeden bój

Przywołuj w pamięci to

Co ci skrzydeł dodaje

Nie zamartwiaj się

Ufny w Bogu człowiek

Nigdy się nie poddaje