Handel w Zielonej Górze. Nigdy kwestia wyboru miejsca zakupów nie była taka trudna. Jedni te sklepy omijają, ale inni się nie przejmują Eliza Gniewek-Juszczak Mariusz Kapała

Sklepy Auchan, Leroy Merlin i Decathlon w Zielonej Górze. Sobota, 2 kwietnia 2022 r. Sieć Decathlon zapowiedziała kilka dni wcześniej rezygnację z handlu w Rosji fot. Czytelnik Zobacz galerię (47 zdjęć)

Kwestia, gdzie zrobić zakupy okazuje się w ostatnim czasie trudna, wręcz ideologiczna. - To forma naszego protestu. Tyle, co możemy zrobić, to nie wspierać firm, które wspierają Putina - uważa pani Magda.