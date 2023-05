Jak nazwać strefę rekreacyjną na dachu parkingu wielopoziomowego w Zielonej Górze? Nagroda czeka

Pod koniec czerwca wielopoziomowy parking przy Palmiarni ma być już do dyspozycji kierowców. Na dachu natomiast będzie strefa rekreacyjna z zielenią i atrakcjami nie tylko dla dzieci. Jak nazwać to nowe miejsce zabawy? Każdy może zgłosić swój pomysł. Propozycje można zgłaszać do 26 maja na stronie miasta i wygrać atrakcyjną nagrodę.

Budowa wielopoziomowego parkingu przy Zielonogórskiej Palmiarni zbliża się do końca. Mieszkańców bardzo ciekawi to, co znajduje się na dachu tego obiektu: tor dla rolkarzy, plac zabaw, leżaki, zieleń.

Parking wielopoziomowy, a na dachu - plac zabaw

- Drzewa już zostały posadzone, jeszcze trzeba dołożyć ozdobne krzewy – mówi radny z klubu Zielona Góra Filip Gryko. – Wszystko jest prawie gotowe, ale brakuje nazwy tego nowego, rekreacyjnego miejsca. Mówimy np. że umawiamy się na Kaczym Dole czy przy Gęsich Tarasach i wszyscy wiemy, gdzie to jest. Warto i strefie rekreacyjne na parkingu nadać taką nazwę. Stąd miasto ogłosiło konkurs. Propozycje można zgłaszać do 26 maja na stronie https://zielonagora.konsultacjejst.pl/. Komisja wybierze zwycięzcę i przyzna nagrodę. A jest nią roczny karnet do Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

Filip Gryko przyznaje, że podróżując po Europie zastanawiał się, czego brakuje tym wielopoziomowym parkingom, na których pozostawiał samochód. Budowa parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni w Zielonej Górze Jacek Katos

Parking wielopoziomowy z przeszkodami...

- Zwłaszcza gdy podróżuje się z dziećmi, to wiadomo, czego się szuka. Toalety i miejsca do zabawy. Myślę więc, że nowa strefa rekreacyjna, będąca uzupełnieniem atrakcji na Winnym Wzgórzu, spodoba się dzieciom. Będzie zachętą do zwiedzenia Palmiarni i jej otoczenia, a potem przejścia na naszą starówkę czy do pobliskiej galerii handlowej – podkreśla radny. I dodaje, że nazwa nowego miejsca pojawi się w formie muralu, będzie też w materiałach informacyjnych.

Przypomnijmy, że umowę na wykonanie inwestycji podpisano 5 maja 2021 r. Po pewnym czasie prace przy budowie parkingu wielopoziomowego zostały wstrzymane na trzy miesiące. Powodem były znaleziska… Lubuski Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze informował, że odnalezione podczas wykopów fragmenty budynków zostały zbadane i nie mają żadnej wartości zabytkowej – z tego konkretnego powodu nie ma więc przeszkód dotyczących wznowienia robót. Ale oznaczało to dodatkowe koszty, dlatego zielonogórski magistrat podjął rozmowy z Budimexem. I dogadał się z wykonawcą, przed którym pojawiły się nowe zadania do realizacji. Budowa parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni w Zielonej Górze Jacek Katos

Parking wielopoziomowy z 433 miejscami

Na starym parkingu przy palmiarni było 180 miejsc. W godzinach pracy urzędów bardzo ciężko było tu zaparkować. Po wybudowaniu nowego, wielopoziomowego parkingu miejsc ma być 433, w tym 407 dla aut osobowych (w tym 363 na trzech kondygnacjach w budynku parkingu, pozostałe miejsca na zewnątrz przy obiekcie), 18 dla osób niepełnosprawnych (w tym 14 miejsc w budynku, 4 miejsca na zewnątrz) oraz trzy dla autokarów. Na pięciu miejscach - w ramach odrębnego postępowania - znajdą się stanowiska do ładowania ekologicznych samochodów elektrycznych.

Nie tylko poszukiwana jest nazwa na nowe miejsce rekreacyjne na dachu parkingu. Także Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze ogłosił na swoim facebook’owym ogłosił konkurs na nazwę swojej maskotki. Tutaj możemy zagłosować do piątku, 19 maja, do godziny 12.00. Maskotka to prezent dla ZGK od Stowarzyszenia "Kolorowy Chynów". To elegancka postać z bujną brodą i uroczą błękitną kokardą, w rękach trzyma zmiotkę i szufelkę. Na głowie ma czapkę ze skrótem nazwy miejskiej spółki. Jakie już padły propozycje? M.in. Zgruzek, Ekolożek, Zmiotek. ZGK czeka na kolejne pomysły i obiecuję nagrodę niespodziankę dla zwycięzcy konkursu.

Zobacz 20 kultowych miejsc: