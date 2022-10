Jak wybrać płaszcz na zimę? Stylistki i blogerki radzą. Zobaczcie, na co zwrócić uwagę, wybierając płaszcz na zimę?

Wypełnienie Jeszcze ważniejsze, niż okrycie wierzchnie, jest wypełnienie płaszcza. To właśnie ono decyduje o tym, na jak długo utrzyma on ciepło. Najlepiej będzie wybrać puch naturalny, który zagwarantuje mocne ocieplenie. Puch syntetyczny będzie za to odpowiedni dla alergików. Będzie też bardziej odporny na wodę.

pexels