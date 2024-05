Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli projekt wart ponad 13 mln zł

O wartym ponad 13 milionów złotych projekcie „Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego” poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, zorganizowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W konferencji wzięli udział: prof dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska - przewodnicząca zespołu projektowego i dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ - koordynator zespołu projektowego i jednocześnie kierownik Centrum fizyki submikrometrowej, automatyzacji i robotyzacji analizy danych. Obecni będą również kierownicy centrów badawczych, które powstaną w ramach projektu: prof. dr hab. inż. Robert Smoleński – kierownik Centrum systemów elektroenergetycznych oraz zrobotyzowanych układów centrum autonomicznego monitoringu przestrzeni kosmicznej, dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ – kierownik Centrum zrównoważonej współpracy ludzi i maszyn w ekoinnowacyjnej produkcji, dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – kierownik zad. nr 5 Opracowanie zgłoszeń patentowych dla Europejskiego Urzędu Patentowego lub urzędów patentowych poza granicami Europy („centrum patentowe”).

Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt „Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego” ma charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie przez cztery dyscypliny:

- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,

- inżynieria mechaniczna

- astronomia

- nauki fizyczne. Rolę wiodącą w Projekcie pełni dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

W trakcie realizacji Projektu powinny pojawić się wspólne obszary badawcze w zakresie robotyzacji procesów z użyciem systemów inteligentnych sieci, co ma doprowadzić do istotnego wzrostu potencjału badawczego Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym obszarze i zwiększenia jego prestiżu w regionie m.in. poprzez transfer wiedzy i wyników badawczych do infrastruktury przemysłowej regionu oraz pojawienie się nowych wyspecjalizowanych kadr wymuszających prace nad nowymi technologiami. Efektem będzie też stała współpraca badawcza z dużymi ośrodkami badawczymi i akademickimi w kraju i za granicą. Realizatorzy planują też zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego i udział w projektach NCN, NCBiR oraz finansowanych przez Komisję Europejską.

Wzmocnienie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autorzy Projektu chcieliby, aby jego realizacja zmieniła wizerunek województwa lubuskiego w rozwoju innowacyjnego przemysłu i zielonej gospodarki. Będzie to możliwe dzięki zbudowaniu czterech centrów najnowszych technologii i wiedzy w regionie lubuskim na Uniwersytecie Zielonogórskim, tj.:

Centrum systemów elektroenergetycznych oraz zrobotyzowanych układów automatyki, (prof. Robert Smoleński, prof. Paweł Szcześniak)

Centrum zrównoważonej współpracy ludzi i maszyn w ekoinnowacyjnej produkcji (prof. Sławomir Kłos),

Centrum fizyki submikrometrowej, automatyzacji i robotyzacji analizy danych (prof. Maria Przybylska),

Centrum autonomicznego monitoringu przestrzeni kosmicznej (prof. Andrzej Maciejewski)

oraz prowadzenie prac nad zgłoszeniami patentowymi dla Europejskiego Urzędu Patentowego lub urzędów patentowych poza granicami Europy („centrum patentowe”) (prof. Marcin Mrugalski).

Pozwoli to również na wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Zielonogórskiego, i co ważne - zmniejszenie konkurencji zewnętrznych ośrodków akademickich i odpływu wykształconej kadry lub uzdolnionych absolwentów liceów. Ponadto przyczyni się do wzrostu prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych. Podniesie się także poziom możliwości związanych z wdrożeniem technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lubuskich i zwiększy się współpraca biznesu z UZ.

Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry

Współcześnie uczestniczymy w czwartej rewolucji przemysłowej bazującej na rozwiązaniach cyfrowych i masowym wytwarzaniu i przetwarzaniu danych, wdrażaniu robotyzacji do procesów produkcji. W założeniu, badania naukowe, nowe technologie

w obszarach robotyzacji, automatyzacji, mechanizacji, magazynowania energii, sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej mają doprowadzić w niedalekiej przyszłości do głębokich przeobrażeń gospodarki światowej. Pojawiają się technologie przyjazne dla interfejsu człowiek-maszyna, technologie umożliwiające komunikację między maszynami, coraz bardziej powszechna staje się robotyzacja. Zanikają bariery ludzie/maszyny prowadząc do realizacji koncepcji inteligentnej fabryki.

Bardzo istotne jest więc przygotowanie się do tych zmian i włączenie w nie, poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, tworzenie nowych technologii oraz bliższą współpracę z przemysłem. Tym samym zmienia się rola Uniwersytetu poprzez włączenie badań naukowych i prowadzonej dydaktyki do wsparcia tych przeobrażeń i ich kształtowania.

Zwiększenie konkurencyjności grup badawczych UZ

Konsekwencją ma być zwiększenie konkurencyjności grup badawczych UZ w pracach nad nowymi technologiami na poziomie międzynarodowym. Jednocześnie oznacza to ukształtowanie się nowoczesnej kadry badawczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozpoznawalnej w świecie naukowym, poprzez badawcze współprace międzynarodowe, która będzie potrafiła pozytywnie oddziaływać na przemysł w regionie lubuskim i w konsekwencji na prowadzoną w nim edukację na wszystkich poziomach kształcenia.

Działania podjęte w ramach Projektu będą prowadzone w synergii z realizowanymi od wielu lat projektami i badaniami oraz będą uwzględniały interdyscyplinarną współpracę pomiędzy grupami badawczymi z czterech dyscyplin naukowych zaangażowanych w realizację projektu.

Zwiększenie skuteczności pozyskiwania funduszy na badania

Ponadto, działania te będą prowadzone we współpracy międzynarodowej, w tym z czołowymi ośrodkami europejskimi i światowymi. Projekt przyczyni się również do zwiększenia skuteczności pozyskiwania środków na badania naukowe, zwiększeniu jakości kształcenia na kierunkach przypisanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; astronomia; inżyniera mechaniczna; nauki fizyczne, również przez włączanie do programu kształcenia najbardziej aktualnej wiedzy naukowej, informacji o nowoczesnych technologiach i ich wdrożeniach, włączanie zainteresowanych studentów w badania naukowe, pomoc w zakresie udziału w interesujących stażach czy praktykach. Warto podkreślić wyjątkowy interdyscyplinarny charakter projektu, który obejmuje dwie dyscypliny z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (astronomia i nauki fizyczne) i dwie dyscypliny z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz inżynieria mechaniczna), co gwarantuje bardzo wysoki poziom badań, wzrost innowacyjności, ale również doświadczenie w zakresie współpracy z regionalnym przemysłem i doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu technologii.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

W ubiegłym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończył się pilotażowy program pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, w ramach którego zrealizowany został projekt „Laboratorium inżynierii badań materiałowych”. Dzięki uzyskanemu potencjałowi badawczemu pojawiły się nowe zagadnienia badawcze, w tym prestiżowe realizowane we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi i akademickimi na świecie, np. FEMTO-ST (Francja), Rice University (USA), University of Malta (Malta) czy University of Modena and Reggio Emilia (Włochy). Dyscypliny nauki, które wnioskują w obecnym Projekcie Regionalnej Inicjatywy Doskonałości są beneficjentami łącznie 22 projektów (NCN, Horyzont i inne). Jest to gwarancja, że Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z najlepszymi standardami naukowymi.

