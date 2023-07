Jak wypadli na egzaminie ósmoklasisty lubuscy uczniowie? Znamy wyniki z polskiego, matematyki, języków obcych

Jak na egzaminie ósmoklasiści wypadli uczniowie z woj. lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego?

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w całym kraju uzyskali średnio 66 procent punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Lubuscy uczniowie zdobyli 63 proc. możliwych do zdobycia punktów, a więc mniej o 3 punkty procentowe od średniej krajowej.

Egzamin ósmoklasisty - wyniki z matematyki, języków obcych

Egzamin ósmoklasisty - jak wypadł w lubuskich stolicach, a jak w małych miejscowościach?

Gdyby wziąć pod uwagę tylko wyniki uczniów z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry to wyniki byłyby wyższe, i egzamin z języka polskiego wypadłby nieco powyżej średniej krajowej (66,5 proc.), z matematyki uczniowie obu lubuskich stolic uzyskali natomiast 54,7 proc. , a więc też powyżej średniej krajowej, a z języka angielskiego – 70 i niemieckiego – 67 proc. , a więc dużo powyżej średniej krajowej. Najsłabiej w naszym województwie poszedł egzamin ósmoklasisty i miastach do 20 tysięcy mieszkańców i na wsiach. Tutaj wyniki różnią się od wyników uzyskanych w Gorzowie i Zielonej Górze nawet o 20 punktów proc. w przypadku języka niemieckiego, 12 punktów proc. w przypadku języka angielskiego, 10 - matematyki i 7 – języka polskiego.

Uczniowie mogli sobie sprawdzić indywidualne wyniki , co jest dla nich bardzo ważne w przypadku rekrutacji do szkół

ponadpodstawowych. A wiadomo, że w tym roku łatwo do nich się nie będzie można dostać, ponieważ startują do tych szkół podwójne roczniki. Jest to wynikiem reformy oświaty, czyli likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników, a także powołaniu szkół branżowych.