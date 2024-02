Jakich zmian chcemy na deptaku w Zielonej Górze? Mieszkańcy podpowiadają: dużo zieleni, mała tężnia, ławki do ładowania telefonów, fontanna

Park Piastowski i deptak w nowej perspektywie unijnej

- No przecież miasto już wcześniej zapowiadało, że będzie modernizacja deptaka, tej części ze starymi płytami z lat 70. To miało być po Winobraniu. No i co z tego wyszło? – mówi Wanda Sobczak. – Czy już zrezygnowano z tych planów? Miasto rzeczywiście zamierzało wyremontować odcinek deptaka od pomnika Bachusa do BWA i szkoły muzycznej. Okazało się jednak, że nie tylko trzeba wymienić płyty i zadbać o zieleń, ale przede wszystkim zająć się całą gospodarką opadową. A to już znacznie większa i droższa inwestycja. Pieniądze z budżetu miasta nie wystarczą. Trzeba pozyskać środki zewnętrzne. To będzie możliwe w drugiej połowie roku, kiedy urząd marszałkowski ogłosi konkursy na unijne fundusze na rewitalizację. Jak mówił na antenie Radia Index wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk – w nowej perspektywie unijnej miasto będzie chciało w ramach rewitalizacji odnowić Park Piastowski i właśnie deptak na wspomnianym odcinku.

Jakich zmian w śródmieściu, a dokładnie na alei Niepodległości, oczekiwaliby mieszkańcy?

- Nie wiem, czy to możliwe, ale chciałabym, żeby ta część deptaka jakoś pasowała do tej już wyremontowanej, czyli wokół ratusza i ul. Żeromskiego – mówi emerytka Jadwiga Gulcewicz. – Dziś mamy trzy różne części, warto byłoby jakoś stworzyć spójną całość.

Zdaniem Renaty Król, deptak powinien być jak najbardziej zielony. Aleja Niepodległości ma wiele drzew i krzewów. Trzeba by zadbać bardziej o trawniki, stworzyć z kwiatów i krzewów kolorowe dywany, atrakcyjne przez wiele miesięcy.

- Nie podobają mi się te krawężniki. Zbyt topornie wyglądają – dodaje pani Renata. – Może jakieś konstrukcje zielone, wieże z pnącymi roślinami.

Kamila Grudzis uważa, że powinny pozostać atrakcje dla dzieci. Ona sama często przychodzi na plac zabaw. Choć jest mały, to jej pociechy go uwielbiają. A potem idą na plac Teatralny. Może warto byłoby zrobić jeszcze jakieś atrakcje dla maluchów?

Sebastian Dobraczyński mówi krótko: - Więcej ławek z możliwością ładowania telefonów. I fajne, stylowe lampy, żeby był tu klimat po zmroku.

- A mnie się marzy mała tężnia. Wiem, że jest w Parku Tysiąclecia, ale ja częściej bywam na deptaku. Chętniej bym przysiadła na chwilę, odpocząć i powdychać zdrowe powietrze – przyznaje Anna Ignasiuk.

Tomasz Wróbel zastanawia się, czy nie warto byłoby przy okazji remontu deptaku wyznaczyć ścieżki rowerowej. Jego zdaniem zakończyłaby się dyskusja, czy to miejsca ma być dla rowerów czy nie. Bo temat powraca co jakiś czas jak bumerang.

- Skoro deptak będzie rozkopany, to można by zadbać o nową fontannę. Ta przy BWA jest mało atrakcyjna – uważa Monika Klaczkowska i dodaje: Przydałaby się też na samym początku duża mapa dużej Zielonej Góry w ozdobnej ramie. Dużo osób wciąż nie wie, jak teraz wygląda miasto. Poza tym można by tu zaznaczyć w osobnej ramce ciekawe miejsca do zobaczenia na deptaku.

- Estetyka to jedno, ale dla mnie najważniejsza jest wygoda i bezpieczeństwo. Nie płyty czy kostka nie będą śliskie, krzywe, niech będą wszędzie nowoczesne kamery i będzie okej – podkreśla Urszula Goszczyńska.