Jarmarki bożonarodzeniowe 2021 w Polsce. Gdzie kupimy niezwykłe, świąteczne prezenty i produkty regionalne? Oto lista miast i atrakcji Barbara Wesoła

Jarmark w Gdańsku został podzielony na strefy: zakątek Mikołajowy (przestrzeń dla najmłodszych), zakątek Łosiowy (świąteczne zakupy), strefa Radosna ( z jedzeniem i piciem) Przemysław Świderski/ Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Barwne stoiska, nastrojowa muzyka, zachwycające rękodzieła, ozdoby choinkowe, dekoracje do domu, regionalne przysmaki i tradycyjne przetwory, a przy tym konkursy, koncerty i występy to wszystko buduje cudowną, radosną i świąteczna atmosferę bożonarodzeniowych jarmarków. W mniejszych miejscowościach mogą być to niewielkie skwery zagospodarowane na kilka dni czy weekendów przez lokalnych rękodzielników lub koła gospodyń wiejskich. W dużych miastach to cała mobilna architektura zapełniającą na kilka tygodni rynki, parki i place. Czołówkę najpiękniejszych polskich jarmarków otwiera zazwyczaj Wrocław, i tym razem nie może być inaczej. Jednak oprócz stolicy Dolnego Śląska, wiele innych dużych i mniejszych miast zachwyci w tym roku tą bożonarodzeniową rozrywką.