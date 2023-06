Jeden z częściej fotografowanych pałaców w powiecie nowosolskim. Trudno uwierzyć, że całkiem niedawno był tam jeszcze dach

Pałac w Studzieńcu to jedna z najczęściej fotografowanych dawnych rezydencji w dzisiejszym powiecie nowosolskim. Nie jest w tak dobrym stanie, jak pałac w Broniszowie, ani tak w przeszłości nie był tak wielki jak zamek w Siedlisku, ale wciąż cieszy się zainteresowaniem turystów. Tym bardziej, że położony jest blisko drogi wojewódzkiej nr 283 Zielona Góra - Kożuchów.

We wtorek na profilu Pomniki przeszłości Ziemi Nowosolskiej, który prowadzi na Facebooku dr Tomasz Andrzejewski ukazała się historia tego miejsca oraz grafiki i zdjęcia, które obrazują, jak wyglądała rezydencja za swoich najlepszych czasów i jak marniała.

– Badacze wskazują, że w miejscu obecnych ruin pałacowych w XVI stuleciu powstał otoczony nawodnioną fosą dwór obronny. Budowę renesansowej siedziby przypisuje się rodzinie von Dyherrn, która w tym stuleciu objęła w posiadanie dobra ziemskie. Budowla ta mogła przetrwać do końca XVIII stulecia, kiedy z wykorzystaniem części jej murów wzniesiono późnobarokowy pałac – opisuje dr Tomasz Andrzejewski. – Jego budowę w 1786 r. przypisuje się Karlowi Siegmundowi von Knobelsdorffowi. Późniejsze przebudowy częściowo zatarły pierwotną architekturę, stąd badacze nie są zgodni co do kształtu pałacu. Po zakończeniu prac budowla miała mieć plan litery U, była podpiwniczona i posiadała dwie kondygnacje nadziemne, z których parter mieścił pomieszczenia reprezentacyjne.