Jest konkurs dla uczniów z Zielonej Góry "Mój przyjaciel z dalekiego świata". A do tego będzie wystawa w galerii Focus Mall

Wystawa będzie czynna od 1 do 21 lutego 2024 r. Ekspozycja będzie ogólnodostępna i nieodpłatna.

- "Dzieci Świata" to kolejna wystawa po "Uśmiechu Świata » przepełniona różnorodnością kulturową, empatią, wiarą i nadzieją, z niezwykłą wnikliwością prezentująca dolę i niedolę najmłodszych mieszkańców naszego globu, a przede wszystkim tych z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Jak pisze autorka w albumie "Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej": „Tam się dzieci rodzi najwięcej, tam ich los jest najtrudniejszy, ale tak samo jak w Polsce kochają swe dzieci tamtejsi rodzice, tak samo pragną by ich przyszłość była lepsza. Chciałabym, aby (...) polskie dzieci zaprzyjaźniły się z przedstawionymi na moich fotografiach rówieśnikami" - zaprasza do oglądania Joanna Szefer, historyk sztuki i kurator wystawy.