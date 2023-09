Joanna Kołaczkowska pierwszy raz o walce z podstępną chorobą: Stałam w lustrze i płakałam

Joanna Kołaczkowska o depresji: Miałam problem z tym, żeby zejść i sobie zrobić śniadanie

– Miałam problem z tym, żeby zejść i sobie zrobić śniadanie. Wstawałam z łóżka, gdy się budziłam, to miałam taką świadomość "ojej, zaczyna się". Wychodziłam do toalety, stałam w lustrze i płakałam, potrafiłam płakać bardzo długo, bo nie wyobrażałam sobie, że mam zejść na dół i zrobić sobie śniadanie – wyznała.

Depresja. Nie jesteś sam. Pozwól sobie pomóc

Depresja to choroba, która – według szacunków WHO – dotyka już 300 milionów ludzi na całym świecie. Do częstych jej objawów zaliczyć możemy m.in. obniżony lub obojętny nastrój, zaburzenia lękowe, osłabienie koncentracji, niską samoocenę, poczucie winy, problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, spowolnienie psychoruchowe, myśli samobójcze, zaburzenia snu, utratę zdolności odczuwania przyjemności, zwiększony bądź zwiększony apetyt.

Decyzja dotycząca sposobu leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby i historii konkretnego pacjenta. Przy łagodnym nasileniu choroby wystarczająca może okazać się psychoterapia, w przypadkach cięższych także farmakoterapia. Nieleczona depresja może prowadzić do śmierci.