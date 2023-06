Jubileusz Teatru Kropka Theatre i współpraca z Cezarym Molendą z Zielonej Góry

W Muzeum Ziemi Lubuskiej podpatrzyliśmy próbę teatru Kropka Theatre, który został założony w Sydney, przez 25 lat odnosił za granicą liczne sukcesy. Tetr współpracuje z Cezarym Zygmuntem Molendą, charyzmatycznym aktorem nowosolskiego Terminus A Quo. Co tym razem wyniknie z tej wspólnej pracy?

- Zakochałem się w tym teatrze Kropka Theatre i jej założycielce, aktorce – Jolancie Juszkiewicz. Bardzo nieśmiało do niej podchodziłem, choć spotykaliśmy się w różnych okolicznościach. A po wielu latach spędzonych u Edwarda Gramonta, u którego wszystkiego się nauczyłem, chciałem spróbować czegoś nowego - mówi Cezary Molenda. Z zapytałem ją o taką możliwość. Zostałem zaproszony do pewnego spektaklu, ale ze względu na zdrowie nie mogłem wziąć udział. A potem okazało się, że mogę wyjechać do Francji i pracować nad „Górnikami”. Były też inne wyjazdy: Ukraina, Kazachstan…

Teatr Kropka Theatre

Jolanta Juszkiewicz mówi, że początkowo była biedna i przyjazdy do Zielonej Góry były kosztowne, stąd trzeba było czasu, by współpraca stała się możliwa.

- Potem przyszedł taki moment, że potrzebowałam jednego aktora, zaproponowałam Cezaremu udział w projekcie. Dużo musiał pracować, bo Cezary wywodzi się z teatru, gdzie dużo się krzyczy, biega. Musiałam to z niego ”ściągnąć” – przyznaje Jolanta Juszkiewicz.

Cezary Molenda przyznaje, że praca z aktorką jest inna. Najpierw czytanie, dyskusje nad tekstem, liczą się szczegóły. Trzeba dorosnąć, by coś zagrać. Ale to jest właśnie interesujące.

Nowy projekt Teatru Kropka Theatre

Teraz w Zielonej Górze trwają próby do WYPĘDZENI_VETRIEBENDE (Nowy podział Europy po II wojnie światowej zmusił miliony cywilów do przesiedleń. Polacy jak i Niemcy zostawiali swoje ojcowizny… Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”).

Teatr Kropka Theatre został założony w latach 90. ubiegłego wieku w Australii i prezentuje koncept teatru ubogiego przepełnionego metaforą i abstrakcją, w którym najwyższej próby rzemiosło teatralne łączy się z głęboko osobistym zaangażowaniem w kształt inscenizacyjny i organizacyjny, jaki nadaje swojej pracy jego twórczyni Jolanta Juszkiewicz, absolwentkę Państwowej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz Performing Arts przy Uniwersytecie Sydney. Sposób, w jaki uprawia swój teatr rozgrywający się na wielu kontynentach sprawia, że konstruowana przez nią artystyczna podmiotowość ma charakter wybitnie nomadyczny, lecz głęboko zakorzeniony w losie polskim. Teatr Kropka Theatre współpracuje z Cezarym Zygmuntem Molendą (Zielona Góra) od 2017 roku tworząc i prezentując swój repertuar w Polsce i za granicą.

Współpraca Jolancie Juszkiewicz, założycielki Teatru Kropka Theatre z Cezarym Molendą z Zielonej Góry Jacek Katos

Performans pt. Wypędzeni_Vertriebene

W dorobku grupy znajdują się m.in.: Matka na podstawie Matki Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz oparty na biografii polskiej noblistki Maria Skłodowska Curie Book of Genesis / Naked to the Bone.

Teatr Kropka Theatre wraz z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na performans pt. Wypędzeni_Vertriebene:

15.06.2023 oraz 18.06.202, godz. 19.00 / 70 min

Adaptacja i reżyseria - Jolanta Juszkiewicz

Wykonanie - Jolanta Juszkiewicz, Cezary Zygmunt Molenda

Muzyka – Jan Sebastian Bach, Franciszek Schubert /utwory na wolnej licencji

Już planuje następną podróż czyli ze Skwarą przez świat!