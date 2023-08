Już jest! Kolorowy mural z Marylą Rodowicz gotowy! Znajduje się w samym centrum miasta | ZDJĘCIA, FILM

Honorowa obywatelka odsłoni swój mural na Winobraniu

W czwartek, 3 sierpnia zdjęto rusztowanie, a co za tym idzie prace nad muralem z wizerunkiem Maryli Rodowicz zostały oficjalnie zakończone. Dzieło zielonogórskiego artysty Jakuba Bitka (ps. Biko) można podziwiać przy zbiegu placu Bohaterów i ulicy Kazimierza Wielkiego, czyli bardzo blisko ulicy Bankowej, gdzie urodziła się artystka. To kolejny akcent, który wpisuje się w obchody podwójnego jubileuszu, czyli 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia praw miejskich. Podczas ubiegłorocznego Winobrania mural ze swoją podobizną odsłoniła Urszula Dudziak. Teraz czekamy na wizytę legendarnej pani Maryli, która jako honorowa obywatelka miasta odsłoni go w czasie Winobrania 2023.

