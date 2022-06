Kalsk. Kilkuset wystawców i tysiące odwiedzających na XXVIII Targach Rolniczych AGRO-TARG 2022

To już 28. targi rolnicze w Kalsku

- To już 28. edycja wydarzenia. Targi organizujemy cyklicznie, mieliśmy jednak dwuletnią przerwę covidową. Pytaliśmy wówczas odpowiednie instytucje, czy możemy przeprowadzić imprezę, jednak wskazania były na nie i zgodnie z rekomendacjami rządowymi, zrezygnowaliśmy. Teraz ludzie sobie to odbijają, nadrabiają stracony czas, zainteresowanie jest jeszcze większe, niż wcześniej - mówi Krzysztof Roślik, koordynator zespołu ds. promocji i kontaktów z mediami Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

"Dobre z Lasu" cieszyło się zainteresowaniem

Ceramika z Bolesławca

Uwagę przyciągało również stoisko pełne żywych kolorów i pięknych naczyń, należące do małżeństwa z Bolesławca. Kubki, kubeczki, miski, dzbanuszki, butelki, talerzyki, kieliszki na jajka, dzbanki na herbatę, garnki do kiszenia ogórków i innych warzyw... Wybór jest ogromny. - Mamy naczynia użytkowe, wszystko nadaje się do zmywarki, piekarnika i mikrofali. Znajduje się tu ceramika bolesławicka w standardowym wydaniu, cała reszta to nasza inwencja twórcza - mówi Rafał Stępień, który promował wyroby wraz z żoną Wiolettą.