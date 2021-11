Kargowa. Wreszcie coś się dzieje z terenem po byłej Goplanie. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Teren po dawnej Goplanie się zmienił. Nowy właściciel zadbał o wyburzenie tego, na co dostał pozwolenie od konserwatora zabytków, Teren został już ogrodzony, zabezpieczony. Pojawił się monitoring Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (23 zdjęcia)

- To miejsce ma dla nas, mieszkańców Kargowej, duże znaczenie. Dawna fabryka Goplana niektórym kojarzy się z pracą, innym z cukierkami, ale zawsze pozytywnie – mówi pani Wanda. – Żal, że przestała istnieć, a potem budynki popadały coraz bardziej w ruinę. Przecież to centralny punkt miasta. Ale bardzo się cieszę, że to miejsce w końcu się zmienia!