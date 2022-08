Katastrofa ekologiczna w Odrze. Mieszkańcy otrzymają SMS-y. Będą tamy na rzece

Śnięte ryby, które pojawiły się w Odrze, to najważniejszy temat w naszym regionie od kilku dni. O dotychczasowych działaniach w tej sprawie w piątek rano na specjalnym briefingu prasowym mówił wojewoda Władysław Dajczak. - Nas interesują działania, które mają zapobiec skutkom tego, co się wydarzyło w Odrze. Wczoraj odbyliśmy sztab zarządzania kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, który został poszerzony o wojewodów województw nadodrzańskich: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Dziś przystępujemy do intensywnych działań. Wystąpiłem do ministra obrony narodowej o wsparcie naszych działań żołnierzami wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. 150 żołnierzy wesprze nas w tych działaniach - mówił wojewoda.

Podczas briefingu prasowego wojewoda Władysław Dajczak odnosił się m.in. do informacji, że Odra miałaby być skażona rtęcią (taką informację podały niemieckie media).

- Jeśli ktoś podaje informację, że w Odrze jest podwyższony wskaźnik rtęci, to jest to absolutnie niemożliwe. Dziś wojewódzki inspektor ochrony środowiska potwierdził, że poziom rtęci jest dużo niższy niż dopuszczalny. On jest śladowy - mówił wojewoda. - Jedyną instytucją, aby stwierdzić poziom rtęci w Odrze na naszym terenie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 10-11 sierpnia takie badania zostały wykonane i są one poniżej dopuszczalnej normy - dodawał.

Zdaniem służb, w Odrze jest wysoki poziom tlenu, a powodem śnięcia ryb nie jest zatrucie, ale działanie tlenu i uduszenie.

- Wojewodowie z południowych regionów poinformowali już, że w Odrze w tamtych częściach Polski poziom utlenienia spada - mówił w piątkowy ranek wojewoda lubuski.