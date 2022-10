Ruszył program odbudowy ekosystemu Odry. Na zarybienie i odbudowę ekosystemu Odry jest 14 milionów złotych

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że program odbudowy ekosystemu Odry to inicjatywa wszystkich nadodrzańskich funduszy ochrony środowiska: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i szczecińskiego.

- Wspólnie przeznaczamy na to 14 mln zł. Dolnośląski fundusz daje na ten cel najwięcej, bo 4 mln zł. Już ogłosiliśmy nabór tegoroczny, który trwa do końca października. To program wieloletni, który będzie realizowany do 2025 roku. Mogą się do niego zgłaszać różne podmioty, choć liczymy, że przystąpi do niego przede wszystkim dolnośląski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego” - powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.