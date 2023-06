Każdy za darmo może nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Sztab ratownictwa i Warto jest pomagać zapraszają na warsztaty w Zielonej Górze Leszek Kalinowski

Niby wiemy, a jak przychodzi co do czego, to ręce się trzęsą i nie wiadomo co robić – mówili uczestnicy warsztatów udzielania pierwszej pomocy. – Trzeba sobie przypominać zasady i ćwiczyć na fantomach. Bo nikt z nas nie wie, w jakiej możemy znaleźć się sytuacji.