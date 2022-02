Kiedy zaparkujemy na wielopoziomowym parkingu przy Palmiarni Zielonogórskiej? Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest budowa

To było do przewidzenia, że podczas pierwszych wykopów pod ziemią coś się znajdzie. Stąd przerwa w pracach...

Wielopoziomowy parking przy palmiarni

Miejsca parkingowe i strefa relaksu na górze

Obecnie wykonywane są prace związane ze wznoszeniem stanu surowego parkingu min. fundamenty, ściany i słupy żelbetowe.

Przypomnijmy, że przy palmiarni zielonogórzanie otrzymają do dyspozycji 433 miejsca postojowe (w tym 18 dla osób z niepełnosprawnościami, trzy dla autobusów i będzie też pięć stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych). Elewację całego obiektu będą tworzyć panele aluminiowe zamontowane na specjalnej konstrukcji. Co ważne, na dachu budynku znajdzie się teren rekreacyjny, powstanie tam tor dla rolkarzy, strefa drabinek i miejsce do wypoczynku z pergolą.

Planowano parking oddać w listopadzie br. ale w związku z przerwą w pracach, teraz wskazuje się styczeń przyszłego roku jako termin zakończenia inwestycji wartej 29 mln zł.