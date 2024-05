Kiermasz ogrodniczy Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli. Sadzonki warzyw i kwiatów po kilka złotych. Uwagę zwraca pomidor zielona zebra

Pani Zenona z córką Eweliną przyjechały na kiermasz z Nowogrodu Bobrzańskiego. Lubią tego typu targi, bo ogródek jest pasją.

Panie kupiły funkie, stokrotki, rośliny pnące, liatrę kłosową białą i różową oraz paproć.

– To wszystko, co kupiłyśmy to rośliny wieloletnie. Chciałybyśmy, aby raz kupione cieszyły więcej niż rok. To kosztowna pasja, ale lubimy to. Człowiek, widząc tyle pięknych kwiatów nie może się oprzeć i kupuje – przyznaje pani Zenona.