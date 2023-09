Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli. Jesienna edycja kiermaszu ogrodniczego przyciąga tłumy fanów roślin Mariusz Kapała

Nie tylko szczęśliwy posiadacze ogródków działkowych, ale też wielu innych fanów roślin przyjeżdża do Nowej Soli na kiermasze ogrodnicze pod nazwą Zielone Ogrody nad Odrą. Można kupić kwiaty na balkon, parapet czy rabatki. Są też ozdoby do ogrody i coś do zjedzenia na miejscu. Wydarzenie potrwa do niedzieli.