Klient sklepu w Zielonej Górze usłyszał przy kasie, że ukradł alkohol i wypił na miejscu. Został przeszukany i upokorzony

Zakupy w Zielonej Górze. Ochroniarz coś widział

To był 18 sierpnia tego roku. W markecie dużej sieci w Zielonej Górze pan Krzysztof chciał kupić ręcznik papierowy. Szedł już z nim do kasy. Na stoisku alkoholowym zatrzymał się, aby wyciągnąć z portfela kartę. Jest po udarze, jedną stronę ciała ma mniej sprawną, ma pierwszą grupę inwalidzką, dlatego zanim doszedł do kasy, chciał przyszykować kartę. Wyjął ją. A portfel schował do kieszeni. W kasie zapłacił za ręcznik. A za kasą już czekał ochroniarz.