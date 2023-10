Nowe wyzwanie Leszek Jenek zaczął akurat w pandemii, kiedy pałac był zamknięty dla publiczności. Ale wszystko się udało! ZOBACZ WIDEO

Nowe miejsce pracy. „Co ty tam robisz?”

Leszek Jenek to wieloletni członek kabaretu Potem. Obecnie należy do kabaretu Ciach. Jest kierownikiem administracyjnym filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w pałacu w Starym Kisielinie. To, że śpiewa nie powinno dziwić, ukończył bowiem wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. O tym, że sprawdza się nie tylko, jako artysta było już jasne, kiedy był przez siedem lat dyrektorem Społecznego Ogniska Artystycznego w Zielonej Górze. Ten czas wspomina jako ciężki ze względu na chroniczny brak pieniędzy, ale to tam nauczył się, jak pracować z ludźmi. Wszystkie doświadczenia przydały się, kiedy został kierownikiem filii ZOK-u. Zaczął pracę akurat w pandemii, kiedy pałac był zamknięty dla publiczności.

– Kiedy otworzyliśmy się po pandemii trzeba było przejść do realizacji działań. Trochę, przyznam szczerze, nie wiedziałem jak, bardzo mi pomógł Tomek Korniluk, który wyciągnął rękę, pytał: „Co ty tam robisz?”, a ja, że: „Może to, a może to”. On mi załatwił główny temat. I zaczęliśmy myśleć, co robić dalej – opowiada. – Później się zaczęło się roznosić, że pracuję tutaj, więc zaczęli do mnie ludzie dzwonić, że może coś byśmy zrobili razem.

Kierownik w zabytkowym obiekcie. „Z Leszkiem, to jest rodzaj przygody”

L. Jenek przyznaje, że jak czegoś nie wie, to pyta. A kiedy napotka na jakiś problem, idzie do szefowej ZOK-u i wtedy znajduje się rozwiązanie.

– Z Leszkiem, to jest rodzaj przygody. Myślę, że dla niego to było szalenie duże wyzwanie – mówi o rozpoczęciu pracy w Starym Kisielinie Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. – W działalności kulturalnej był cały czas, tylko trochę z drugiej strony. O ile, była pewność, że pomysły i kreatywność będą, nam zależało też, żeby połączyć park w starym Kisielinie z parkiem w Zatoniu, coś pokazać tu, a za chwilę w parku w Zatoniu. I to jest jakby jedna strona medalu i z tym pewnie było dużo łatwiej. Myślę, że dużo trudniejszą stroną była ta część administracyjna, jeśli chodzi o prowadzenie takiego miejsca. Najczęściej artyści, a Leszek jest artystą, nie do końca lubią tę część. Jesteśmy nie tylko administratorami, zarządcami danego miejsca, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w obiekcie zabytkowym. Wszelkie sprawy związane z budynkiem i parkiem gdzieś po drodze zahaczają o konserwatora zabytków. I tego trzeba się po prostu nauczyć. Ale wydaje mi się, że przy mojej skromnej pomocy udało się to wszystko udało się ogarnąć. Dziś jest Leszkowi dużo łatwiej. Widzę, że to jest jego miejsce. On się tam odnalazł bez względu na wszystko – zapewnia A. Miedzińska.