Kolejni kandydaci do pracy w Straży Granicznej sprawdzeni. Egzaminy w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim

W poniedziałek (15 kwietnia) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzono drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystąpili kandydaci do służby w Straży Granicznej. Kandydaci zmierzyli się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz z testem sprawności fizycznej. Do tego etapu dotarło 8 kandydatów (2 kobiety i 6 mężczyzn).

- Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna. W jej składzie poza funkcjonariuszami z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znaleźli się również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej — mówi por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.