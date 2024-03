W kościele Świętego Ducha w Zielonej Górze kilkudziesięciu mężczyzn z całej diecezji przyjęło nowe zadanie

– Szafarze zasadniczo niosą komunię świętą chorym, którzy nie mogą przyjść do kościoła w niedzielę, a wówczas ksiądz nie może przyjść do nich, bo w tym czasie odprawia mszę świętą tłumaczy rzecznik prasowy kurii. Szafarz może zanieść komunię i w ten sposób umożliwić chorym przyjęcie Eucharystii i łączność ze wspólnotą parafialną, która gromadzi się w tym dniu. Ta komunia jest dla osób chorych bardzo ważna. To może jest mało widoczne na zewnątrz, ale o to chodzi, aby byli tacy ludzie, którzy zaniosą komunię chorym.