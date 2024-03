Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w Budowlance. Kto na tym skorzysta?

Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 otwarto we wtorek, 19 marca br, przy zielonogórskiej Budowlance. Nowa placówka będzie kształciła w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja.

Branżowe centra umiejętności to ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie. To jest nowy pomysł na kształcenie zawodowe.

Branżowe Centrum Umiejętności "Budowlanka"

Do tej pory nie było takiego miejsce, gdzie przedstawiciele tych wszystkich instytucji i firm mogliby się spotkać i przygotowywać uczniów do zawodu, także tych, które dziś jeszcze nie funkcjonują, a będą potrzebne w przyszłości. Dzięki projektowi zielonogórska Budowlanka zyskała m. in. pracownię badawczą z prawdziwego zdarzenia. Pomoże to w zdobywaniu umiejętności uczniom, nauczycielom w przekazywaniu wiedzy. Skorzystają na tym także dorośli, bo szkoła będzie mogła szkolić pracowników, nadawać im dodatkowe kwalifikacje. Będą się też tam odbywać szkolenia, doradztwa i uczniowie będą mogli nabywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe…

Szkolić się mogą uczniowie, studenci, dorośli

– Będziemy obsługiwać zainteresowanych z całej Polski – mówi dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze Małgorzata Ragiel. - Szkolić się mogą studenci, uczniowie oraz dorośli. Kursy będą nieodpłatne, ruszą od września.

Będzie też stworzona specjalna platforma do wymiany doświadczeń. A we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim powstanie specjalizacja - technik budownictwa wodnego i melioracji. Kolejne zadanie Branżowego Centrum Umiejętności „Budowlanka” to przedstawienie problemów związanych z gospodarką wodną, by poczynione obserwacje, badania pomogły w zmianach dotyczących tej dziedziny życia.

To już drugie centrum umiejętności w Zielonej Górze. Pierwsze zostało otwarte w Elektroniku. Na uruchomienie obu placówek miasto otrzymało 19 mln zł.

Budowlanka będzie jak nowa

Jak dodał prezydent Janusz Kubicki – kolejny powód do świętowania przez Budowlankę to fakt, że niebawem rozpocznie się jej termomodernizacja szkoły, zmieni się nie tylko elewacja. Na tę inwestycję szkoła czekała 60 lat. W zakresie zadania jest m.in. odnowienie dachu, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, aluminiowej na miedzianą wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne LED i montaż paneli fotowoltaicznych. Koszt to 8 mln zł.

Dyrektorka departamentu edukacji i spraw społecznych w zielonogórskim magistracie, Wioleta Haręźlak, podkreślała wiele razy, że Budowlanka musi być nowoczesna, jak przystało na najlepsze technikum w woj. lubuskim i jedno z ośmiu najlepszych techników w kraju (według rankingu Perspektyw).

