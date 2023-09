Kolejowy zawał, problemy mieszkańców i nagłe ożywienie władz województwa

To jest brak szacunku do mieszkańców

Ten dramat trwa od lat, a o tym, że zarząd województwa, a dokładnie marszałek Elżbieta Polak i wicemarszałek Marcin Jabłoński, nie radzą sobie z ustawowymi obowiązkami w zakresie organizacji transportu publicznego, pisały wszystkie lubuskie redakcje. Cierpią na tym przede wszystkim mieszkańcy Północy. - Ostatnie miesiące, to katastrofalne załamanie stabilności procesu przewozowego, za który z mocy ustawy odpowiada samorząd województwa – napisała kilka tygodni temu do Polak, starosta gorzowska Magdalena Pędziwiatr.

Problem opisała jej w szczegółach, prosząc o wyjaśnienia, ale marszałek Polak nie zdecydowała się odpowiedzieć jej osobiście. - To jest brak szacunku do mieszkańców powiatu gorzowskiego – ocenia postawę marszałek, starosta Pędziwiatr. – Jeśli zadaję poważne pytania w imieniu mieszkańców, którzy mają realne problemy z połączeniami, to oczekuję poważnej odpowiedzi, której niestety nie otrzymałam do dzisiaj – konstatuje.

Ewidentnie widać, że władze regionalne sobie nie radzą

Potem było jeszcze gorzej. Próbując ratować resztki wiarygodności w sprawie organizacji transportu zbiorowego w Lubuskiem, do czego jest zobowiązana z mocy art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, postanowiła zaatakować spółkę Polregio, której województwo lubuskie wraz z innymi regionami, jest udziałowcem. – Co robi spółka? Odsyła pociągi na dowozy wyborców na pikniki PiS-owskie – atakowała bez ani jednego dowodu na to, że jej wypowiedzi to coś więcej, niż polityczny słowotok. – Jeżeli nie przyjadą do nas pociągi, zamiast na pikniki PiS-owskie, umowa zostanie rozwiązana – zagroziła z miną godną ogłoszenia „rtęci w Odrze”.

W tym stanie rzeczy, gdy ewidentnie widać, że władze regionalne sobie nie radzą, sprawą zainteresował się wojewoda lubuski, Władysław Dajczak. – Rozmawiałem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i przekazaliśmy mu ten filmik – powiedział. - Zgodnie z prawem, to samorząd województwa i marszałek Polak odpowiada za organizację transportu zbiorowego na terenie województwa, ale ja nigdy nie uchylam się od załatwiania spraw trudnych. Jak zwykle, jak sobie z czymś nie radzi, co zdarza się nadzwyczaj często, to rozpaczliwie szuka winnych dookoła, ale nie w towarzystwie swoich współpracowników – dodał.