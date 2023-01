Komornicy wystawili na licytacje 14 domów. Nieruchomości w mieście i na wsi. Ile kosztują?

Licytacje komornicze domów w Lubuskiem

Kupno domu w ostatnich, trudnych czasach, to nie lada wyzwanie. Spadająca zdolność kredytowa i rosnące raty kredytów skutecznie zniechęciły tysiące Polaków do kupna własnej nieruchomości. Warto przyjrzeć się licytacjom komorniczym. Są na nich oferowane domy często w atrakcyjnych cenach. Warto jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość z nich wymaga odświeżenia lub gruntownego remontu. Niemniej jednak może okazać się, że kupno domu z licytacji komorniczej to dobra inwestycja.