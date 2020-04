Komu maseczkę, komu? Mieszkańcy gminy Czerwieńsk je szyją, a strażacy i wolontariusze potem rozdają. By wszyscy byli bezpieczni!

Każda gmina i miasto ma swój pomysł, jak dotrzeć z maseczkami do mieszkańców w dobie epidemii koronawirusa . W Czerwieńsku są one rozdawane przez wolontariuszy, ale też trafiają do skrzynek pocztowych, zaangażowane są w ich dostarczanie spółdzielnie mieszkaniowe.

W kolejnych akcjach wolontariusze planują pomóc mieszkańcom Leśniowa Małego, Leśniowa Wielkiego, dojechać też chcą do Lasek.

Gmina Czerwieńsk przekazała materiał na maseczki

Już 6 tys. maseczek uszyła do tej pory spółdzielnia socjalna Nasze Zaodrze z Nietkowic. To właśnie tutaj gmina Czerwieńsk przekazała niezbędny materiał do szycia masek. Są to maseczki wielokrotnego użytku i potem różnymi sposobami trafiają do mieszkańców. Czy to poprzez wspólnoty mieszkaniowe, czy właśnie strażaków.

- Dołączyliśmy do akcji z potrzeby - mówi Katarzyna Wajler - Kielka z "Naszego Zaodrza". - Ze względu na koronawirusa nie możemy prowadzić podstawowej działalności spółdzielni, czyli stołówki szkolnej i dla mieszkańców. Trzeba było coś robić, więc zaczęliśmy szyć maseczki!