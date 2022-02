Koniec działalności sklepu "Imbryk" w Zielonej Górze! To ostatnia szansa na zrobienie zakupów przy ul. Morelowej 34 Agnieszka Linka

"Imbryk - 1001 drobiazgów" przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze, sklep z 35 - letnią tradycją kończy swoją działalność. Miejsce cenione przez wielu mieszkańców do dziś oferuje perełki takie jak: maszynki do golenia na żyletkę, grzałki do gotowania wody, czy odkurzacz do dywanów “Jasia”. To już ostatnia szansa, aby uzupełnić braki domowego wyposażenia.