Będzie mniej komarów w Zielonej Górze! Miasto ma pomysł, jak walczyć z tymi owadami

Nowe budki dla jerzyków

Sąsiedztwo jerzyków jest bardzo opłacalne dla nas samych. Ptaki są owadożerne, a podstawę ich diety stanowią niewielkie owady m.in. komary, muchy i inne. Jedna para, karmiąca młode, potrafi w ciągu doby upolować nawet 20 tysięcy tych owadów. Skuteczność jerzyków znają mieszkańcy os. Pomorskiego w Zielonej Górze, gdzie zniknął problem z komarami.

Ponieważ jerzyki tworzą kolonie, więc liczba zjedzonych owadów jest znacznie większa. Jest to również wskazówką do montowania budek koloniami. Same ptaki natomiast nie sprawiają problemów „lokatorskich", są też bardzo czyste. Warto wiedzieć, że jerzyki są pod ochroną i wymagają tzw. ochrony czynnej. Żeby ściągnąć ptaszki do miasta trzeba im pomóc w zapewnieniu miejsca do założenia gniazda.