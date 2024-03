Prawie każdy w Zielonej Górze miał ubrania z tego miejsca. I dzisiaj właśnie tego ryneczku najbardziej ludziom żal

Pan Łukasz z Zielonej Góry zapewnia, że chodził tam często, bo „było wszystko „mydło i powiodło”. To miejsce to targowisko „Konfin” przy Alei Wojska Polskiego. Zwane różnie, ryneczkiem na gazowni, rynkiem, starą gazownią. Jak zwał, tak zwał, pewne jest, że nie robimy tutaj zakupów od końca 2015 roku. Pan Przemek pamięta to miejsce, jak dziś. – Zaraz gdzieś po lewej stronie kupiłem koszulkę Adidasa, pewnie podróbę – przyznaje.

Tam się robiło zakupy przez cały dzień do wieczora

Każdy patrzył, czym drugi handluje

– Miałam tzw. szczękę na gazowni. Przenieśliśmy się tam z ul. Kasprowicza. To chyba były lata 90. Miałam bardzo krótko, chyba tylko rok. Niestety zima wygoniła mnie z targowiska – przyznaje zielonogórzanka.

I podkreśla, że był to ciężki handel. Była duża konkurencja. – Każdy podglądał, co komu najlepiej schodzi i przywoził to samo. To było, jak „jazda bez trzymanki”. Handlowałam jeansami z Tajlandii i butami (typu Adidas). Kupowało się całe kartony, a w nich rozmiar chodliwy, czyli 37-38 tylko dwie 2 pary!!! Ale w hurtowni, co chwyciłaś, to miałaś. Oj, nie było łatwo. W międzyczasie otworzyli Halę Podgórna i tam się przeniosłam, a potem do Topazu – wspomina zielonogórzanka.

Zimą było ciężko, ale w innych porach roku pani Ania określa pracę tam, jako fajny czas handlu na powietrzu.