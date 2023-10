Konkurs na nazwę kąpieliska w Ochli trwa do niedzieli. A utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca listopada

Zagłosuj na jedną z pięciu propozycji nazwy kąpieliska w Zielonej Górze Ochli

Uwaga na utrudnienia w ruchu w okolicy kąpieliska Ochla

A kiedy zostanie otwarte? Prace mają potrwać do końca roku, jednak to prezydent zdecyduje o oficjalnym oddaniu do użytku tego rekreacyjnego miejsca. Najprawdopodobniej będzie to wiosną, tak jak w przypadku Parku Tysiąclecia. By można było zorganizować plenerową imprezę.

Tymczasem musimy w okolicy kąpieliska, na ulicy Botanicznej, musimy się spodziewać utrudnień w ruch. Powód? Dodatkowe prace, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Trzeba naprawić bardzo zły stan przepustu zbiorników między kąpieliskiem a tzw. Dziką Ochlą. Okazało się, że mniejsze prace nie pomogą rozwiązać problemu. Stąd konieczność gruntownej przebudowy pod drogą. Dzięki temu nie zabraknie wody w kąpielisku.

Dyrektor MOSiR-u Robert Jagiełowicz apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu. Bo droga mocno się w tym miejscu zwęzi. Wszyscy ci, którzy mogą, powinni skorzystać z przejazdu przez obwodnicę południową. Utrudnienia w ruchu potrwają do końca listopada.