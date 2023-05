Konkurs Piosenki Katarynka 2023. Młodzi wokaliści przypomnieli nam piosenki Ireny Jarockiej

Pierwszy Konkurs Piosenki Katarynka odbył się 13 lat temu

Konkurs Piosenki Katarynka. Były piosenki Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, czas na Irenę Jarocką

Jak podkreślają organizatorzy z Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta – co roku uczniowie śpiewają piosennej innej gwiazdy. . W poprzednich edycjach młodzieżwykonywała utwory m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Majki Jeżowskiej, zespołu Bajm, 2 plus 1 czy Skaldów.

Uczestnicy konkursu nie kryli zadowolenia z udziału w imprezie. Gabriela Wider z SP-5 na co dzień lubi słuchać piosenek Dawida Kwiatkowskiego, ale bardzo dobrze odnalazła się też w repertuarze Ireny Jarockiej. Razem z koleżanką Karoliną Skorupską zaśpiewała utwór pt. „W cieniu dobrego drzewa”. Jak mówiły, lubią śpiewać od zawsze, na zajęcia muzyczne zapisali je rodzice.

Hubert May z SP-25 w Zielonej Górze Ochli w duecie śpiewał w zeszłym roku. Teraz postanowił zaśpiewać solo. Taki konkurs to sprawdzenie swych sił, kolejny krok do coraz większych scen. Hubert nie wie jeszcze, czy w przyszłości chciałby śpiewać po polsku czy po angielski. Wie na pewno, że chciałby swoją przyszłość związać z muzyką.