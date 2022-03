Korespondencja z Kijowa. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, matki, córki. Chcą bronić ojczyzny

Z Kijowa wciąż można wyjechać, ale też wjechać do miasta. Wkrótce to się może jednak zmienić. Wojska rosyjskie zbliżają się do stolicy Ukrainy. Walki toczą się już na przedmieściach metropolii m.in. w okolicach miejscowości Borodianka, Bucza, w okolicach lotniska Hostomel. Rosyjski blitzkrieg się nie udał i w piątym dniu wojny Rosjanie – jak się wydaje - szykują się do oblężenia stolicy Ukrainy. To oznacza gigantyczne zniszczenia, śmierć tysięcy cywilów i żołnierzy po obu stronach. W Kijowie zaczyna brakować żywności. Pojawiły się również informacje, że lada moment zaczną się problemy z wodą.

Znów zawyły syreny i znowu trzeba się schować. Tym razem iskander, rosyjska balistyczna rakieta trafiła w stację radarową po drugiej stronie miasta daleko od miejsca, gdzie mieszkam. Potem biły grady. Lawina dźwięku, jednostajny grzmot trwający dobrą chwilę. Jakiś czas potem suchy i charakterystyczny grzechot serii z kałasznikowów. To znak, że walczą niedaleko od nas. Dźwięki wojny. Z czasem nie robią specjalnego wrażenia, rozpoznajesz je. Dopiero gdy są bardzo blisko zaczynają niepokoić. My wciąż znajdujemy się w przedziwnej oazie ciszy, która daje złudne może poczucie bezpieczeństwa, że na tych kilkuset czy kilku tysiącach metrów kwadratowych na których jesteś nic złego się nie wydarzy. Stoi na nich blok, gdzie teraz w czasie wojny mieszka może 200 osób może trochę więcej. Większość uciekła na zachód kraju, do znajomych i krewnych albo do Polski. Dzielnica Niwki, płn. zachodni Kijów.