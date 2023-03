Kraszanka 2023 wystartuje jeszcze w tym miesiącu. Jakie będą atrakcje na Wielkanocnym Jarmarku?

Jarmark Wielkanocny i Kraszankowa Warsztatownia

Jak informuje Weronika Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, stoiska czynne będą w godzinach 11.00 - 19.00.

Ale Kraszanka to nie tylko kolorowe stoiska handlowe.

W weekend 1-2 kwietnia odbędzie się Kraszanowa Warsztatownia W namiocie obok ratusza w godzinach od 12.00 do 16.00 odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci. Również w sobotę 1 kwietnia, już tradycyjnie z Grupą Plastyczną „Babie Lato” spróbujemy pobić rekord w konstruowaniu olbrzymiej palmy. To zajęcie wywołuje co roku wiele emocji. Nie tylko samo plecenie wysokiej po dachy ratusza palmy, ale także jej ustawianie przy budynku.