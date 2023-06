Kręcimy kilometry dla Zielonej Góry. Znowu aura popsuła plany rowerzystom. Deszczu, ty draniu!

Podobno nic dwa razy się nie zdarza. A jednak! W ubiegły piątek miał się odbyć wielki rowerowy rajd w ramach akcji Kręcimy dla Zielonej Góry, gdzie mieszkańcy po właczaniu odpowiedniej aplikacji w telefonie dokładają swoje przejechane rowerem kilometry do wyniku swojego miasta by zdobyć tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Spodziewano się około 700 rowerzystów. I tyle medali przygotował dla uczestników akcji prezydent Winnego Grodu Janusz Kubicki. Na placu Bohaterów skąd zaplanowano wyjazd stawiła się nawet eskorta policyjna która miała zadbać o bezpieczny przejazd uczestników rajdu. Jak się okazało nie była wcale potrzebna. Niestety, w ten deszczowy piątek stawili się tylko najtwardsi zielonogórscy rowerzyści, którzy nie bali się wyzwania i kiepskiej aury. Ostatecznie wystartowało wówczas około 50 rowerzystów.

Są już wstępne plany zorganizowania trzeciego podejścia do wspólnego rajdu dużej grupy miłośników rowerowych wycieczek. Tym razem będzie to już tylko rajd dla przyjemności. 30 czerwca minął bowiem termin dopisywania swoich kilometrów do wyniku w rankingu Wybieramy Rowerową Stolicę Polski.