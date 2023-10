Kto wszedł do Sejmu, a kto do Senatu? Kogo tam zabraknie i jaka partia zwyciężyła w Lubuskiem

O wyborczym sukcesie nie może mówić lewica pod przywództwem Anity Kucharskiej-Dziedzic na którą zagłosowało zaledwie 47 911 Lubuszan (9,27 proc.), co jest wynikiem gorszym aż o 20 430 głosów w stosunku do tego z 2019 roku. Daje to formacji lewicowej 1 mandat, chociaż dotychczas miała 2. Stało się tak po tym, gdy do wyborów nie stanął Bogusław Wontor. „Substytut” w postaci byłego prezydenta Gorzowa, Tadeusza Jedrzejczaka, okazał się mało skuteczny.