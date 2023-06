Kwiatowe dywany w Parku Tysiąclecia. Wiemy, kiedy nastąpi otwarcie parku po modernizacji!

Park Tysiąclecia zrobił się jaśniejszy i bardziej kolorowy, a to jeszcze nie koniec zmian. Będą kolejne nasadzenia roślin i drzew. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego parku zaplanowano w październiku. Ale już dziś cieszy oczy zielonogórzan.

- Jestem tutaj codziennie i widzę, jak to miejsce się zmienia. Nowe ścieżki, coraz bardziej zielono. Jestem przekonana, że jak już całkiem zakończy się remont, to wielu nie tylko zielonogórzan tutaj zajrzy – Marta Szumińska – Mrówka z Zielonej Góry.

Zmiany w parku codziennie obserwuje też radny, dr Grzegorz Hryniewicz, prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać, którego siedziba znajduje się właśnie na terenie parku. Przypomina, że w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy zagłosowali na projekt ogrodu sensorycznego. I on także pojawi się tutaj. Będziemy mogli odbierać ogród wszystkimi zmysłami, zapachami, wzrokiem. Będziemy mogli chodzić tu boso…

Park Tysiąclecia pięknieje, pojawiły się kwiatowe dywany

- Mnie najbardziej podobają się te kwiatowe dywany. One powodują, ż eto zupełnie inne miejsce – mówi mieszkająca po sąsiedzku z parkiem Renata Bączek.

Nowe nasadzenia, które odbywają się pod okiem miejskiego ogrodnika Agnieszki Kochańskiej. Posadzono czerwone, zimozielone żurawki, i trzmieliny w odmianie „Srebrna Królowa” i hortensje. Tych ostatnich kwiatów nie zabraknie przy tężni. Będzie też – w okolicy zdrojów - ogród z pnącymi różami. Nie zabraknie też bluszczy, białych i fioletowych rododendronów, ułudki wiosennej czy barwinka.

- Niektórzy mówili, że park jest ciemny, nawet mroczny. Jednocześnie nie podobała im się wycinka, a przecież chodziło tylko o obumarłe drzewa, przycięcie suchych gałęzi. To spowodowało, że miejsce to stało się jaśniejsze, można było nasadzić wiele roślin i kwiatów, a także drzew – podkreśla Grzegorz Hryniewicz. – Warto dodać, że wykonawca modernizacji parku, czyli firma PRO-INFRA z Jerzmanowej ma zapisane w umowie, iż jeszcze przez dwa lata będzie dbać o roślinność w parku. Jeśli więc jakieś drzewa czy rośliny się nie przyjmą, zostaną wymienione.

W parku znajdzie się też miejsce na pikniki na trawie. Będą też leżaki i hamaki.

Tężnia, zdroje, ławki i lampy w Parku Tysiąclecia

Niektórzy mieszkańcy mówią, że mało będzie ławek. A to nieprawda. Jest już przygotowanych wiele miejsc, gdzie one staną. Na razie nie są montowane, by nie zostały zniszczone przed oficjalnym oddaniem parku. Postanowiono natomiast nowe, stylowe lampy.

- A mnie najbardziej cieszy tężnia. Widzę, że już wiele zostało przygotowane, żeby ją postawić. Mała to ona nie będzie. Fajnie, że można będzie przejść przez nią – zauważa Urszula Witecka i dodaje, że fontanna na pewno też będzie atrakcją tego miejsca. Podobnie ze strefą do ćwiczeń…

Niektóre chodniki są wyłożone kostką brukową, większość ścieżek jest jednak mineralnych, wchłaniających wodę. Są też wykonane nowe schody. Odnowiono też elementy dawnej architektury.

Otwarcie Parku Tysiąclecia w październiku

Dziesięć miesięcy remontu parku oznacza wiele zmian. Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Koszt zadania to blisko 15 milionów złotych.

Mieszkańcy liczą, że tak jak zmienia się Park Tysiąclecia, zmienią się też inne parki i skwery w mieście.

- Niewiele mamy parków, dlatego powinniśmy o nie dbać. Ten przy rondzie PCK, który także był dawniej cmentarzem, też wymaga modernizacji – mówi Helena Nowicka. – Jest mały, więc koszty będą dużo mniejsze niż w przypadku Parku Tysiąclecia.