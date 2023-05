Kwitnąca aleja wiśni japońskiej urzeka delikatnością i pięknem. Drzewa posadzili mieszkańcy

Piknik i sadzenie drzewek wiśni japońskiej

My nazywaliśmy je buraki, a to śliwy i na dodatek wiśniowe!

Wiśnia japońska obsypana różowymi kwiatami

Przypomnijmy, że wiśnia japońska to malownicza roślina, która w okresie kwitnienia obsypana jest intensywnie różowymi pełnymi kwiatami. Jest to drzewo o luźnym, wzniesionym pokroju, dorastające do 3-5 m wysokości.

