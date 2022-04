Łagów. Jezioro Trześniowskie i ścieżka przyrodniczo-historyczna zaskakuje spacerowiczów. Zobacz, czym!

Łagów Lubuski to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości w naszym regionie. I to o każdej porze roku. Bo za każdym razem odkrywamy go na nowo. Miejscowość kojarzy się większości ze wzniesionym w XIV wieku Zamkiem Joannitów, jednym z najcenniejszych zabytków woj. lubuskiego. Ale nie tylko on zachwyca gości. Także przyroda wokół dwóch jezior - Trześniowskiego i Łagowskiego przyciąga swoim pięknem.