Pierwsze ciepłe i bezdeszczowe dni to dobry czas na spacer w Łagowie. Warto się tam wybrać z kilku powodów

Gdzie na spacer w Lubuskiem? Poleca się Łagów

Przełom zimy i wiosny to czas, kiedy do tej lubianej turystycznej miejscowości jeszcze nie przyjeżdżają tłumy, a klimat jest jak zawsze. W miniony weekend byli już goście, ale jeszcze bez problemu można było znaleźć miejsce na dużym parkingu (po prawej stronie od wjazdu do miejscowości od strony Gronowa).

IMGW. Prognoza pogody na najbliższy tydzień

Do Łagowa na spacer można będzie pojechać też w najbliższy weekend. Według tygodniowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższą sobotę i niedzielę, wprawdzie zachmurzenie będzie duże, ale nie powinno padać. Do wędrowania po leśnych ścieżkach nad jeziorem zachęcać będzie temperatura, która ma wynieść 12 - 13 stopni C. Kto ma czas w tygodniu i wybierze się do naszej turystycznej miejscowości w dzień roboczy, również może liczyć na dość wysoką temperaturę. Poniżej szczegóły prognozy IMGW na poszczególne dni.

27/28 - 28.02 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

28/29 - 29.02 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

29.02/01.03 - 01.03 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

01/02 - 03.03 (piątek/sobota - niedziela)

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, temperatura maksymalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, wschodni.