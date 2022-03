Laguna zaczyna sezon. Statek będzie w Cigacicach trzy razy częściej w Cigacicach niż w ubiegłym roku. Będzie też dużo innych niespodzianek

Laguna. Wracają rejsy po Odrze

– Mam ogromną nadzieję, że to będzie dobry rok dla żeglugi i całej turystyki w Nowej Soli i naszym całym regionie – liczy Łukasz Kozłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, który od początku istnienia statku Laguny zajmuje się promocją turystyki rzecznej. Nadzieja na dobry rok nie jest bez podstaw. Ł. Kozłowski podkreśla, że zima została uczciwie przepracowana. Bo to właśnie podczas zimowych miesięcy trwały przygotowania nowości na sezon 2022. A tych nie brakuje.

Statek Laguna. Nowości i ciekawostki

Statek Laguna. Więcej rejsów z Cigacic

Z wielu nowych atrakcji korzystać będą mieszkańcy i turyści, którzy będą wsiadać na statek w Nowej Soli, Cigacicach i Głogowie.

Zaplanowano, że Laguna będzie w Nowej Soli około 100 dni w sezonie, w Głogowie ok. 75-80, a w Cigacicach ok. 30. Ilość dni w tej ostatniej miejscowości to dobra informacja dla mieszkańców Zielonej Góry i Sulechowa, które przystąpiły do porozumienia o współpracy z Nową Solą. W ubiegłym roku Laguna była w Cigacicach zaledwie 10 dni, teraz zwiększy się ta liczba niemal trzykrotnie. Wymienione liczby są jednak tylko założeniem. Wpływ na ostateczną ilość będzie miał poziom wody w Odrze.

Harmonogram rejsów na siedem miesięcy 2022 roku powstał przy udziale wszystkich gmin portowych.