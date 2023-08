Przepiękne ławki powstały podczas Pleneru Rzeźbiarskiego w Starym Kisielinie. Warto tam usiąść i zrobić sobie zdjęcie

Przypomnijmy, plener był pomysłem szefowej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agaty Miedzińskiej. Został znakomicie przyjęty przez artystów i gości parku. Za każdym razem powstawały kolejne oryginalne ławki, które cieszą turystów i gości pałacu.

– Ławeczka jest jeszcze trochę opylona, ale przed oddaniem do użycia będzie czysta – prezentuje pierwszą Leszek Jenek, kierownik filii ZOK Pałac w Starym Kisielinie. – To jest pomysł Bogumiły Caniboł przedstawia panią z poidełkiem dla ptaków. Jest miska elegancko wyrzeźbiona. Naniesiemy tutaj żywicę poksydową, aby woda nie dostawała się do drewna. Jak ptaszek będzie chciał się napić, to będzie mógł. Pani Bogumiła pytała, czy zrobić obręcz na metalową miskę, ale takie dostają u nas szybko nóg, więc mielibyśmy problem, żeby znaleźć nową miskę opasującą do obręczy.