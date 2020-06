LGBT to nie ideologia a konkretni ludzie. - Tu chodzi o szczęście wielu osób - mówi Filip Czeszyk. Aż 70% osób podejmuje próby samobójcze

Zachęcam choćby do przeczytania darmowej broszurki „My rodzice…” – apeluje radny Filip Czeszyk, podkreślając, że LGBT to nie ideologia a konkretni ludzie. Jest ich w Polsce ponad 2 miliony.

Wydaje ci się, że to coś, co cię nie dotyczy, coś dalekie, dziwne, obce. Tymczasem statystycznie biorąc, w każdej klasie czy firmie są osoby nieheteronormatywne. Często nie potrafią zaakceptować swojej inności. Aż 70 procent z nich podejmuje próby samobójcze. Rodzice dzieci nie wiedzą, jakie męki i dramaty przechodzą ich pociechy. Może czasem zauważą, że coś się z młodym członkiem rodziny dzieje. Ale przecież to nic dziwnego. Dojrzewanie, młodzieńczy bunt, stres związany ze szkołą… Filip Czeszyk: Nie jesteście sami! Filip Czeszyk, radny Zielonej Góry, od wielu lat choreograf, założyciel formacji tanecznych. Jak sam przyznaje, z młodzieżą pracuje od wielu lat. Z synem od zawsze miał dobry kontakt. Starał się jak najlepiej spełniać się w roli ojca. Ale nie udało się uniknąć pewnych błędów. Dlaczego? Bo po prostu nie wiedział, zabrakło wiedzy. A powtarzane stereotypy nie pomagają, powodują problemy…

Wielu osobom wydaje się, że to moda, że można kogoś przekonać, namówić do pewnych zachowań. A więc i wyleczyć. Wybić z głowy to, że ktoś jest gejem czy lesbijką. To nie tak… Takim się po prostu jest.

Filip Czeszyk deklaruje, że swej strony pomoc i wsparcie tym osobom. Powtarza: - Nie jesteście sami. Macie prawo do szczęścia!

- Wiem, że możecie być już zmęczeni tematem. Bo wszędzie tylko padają słowa LGBT w różnych konfiguracjach. Ale to naprawdę poważna sprawa. Tu chodzi o życie i szczęście wielu osób, także naszych przyjaciół – podkreśla radny. - Dopóki te osoby będą tak źle w Polsce traktowane, będę namawiał do pogłębiania wiedzy na ten temat.